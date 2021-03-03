Capital Economics: Türkiye'de enflasyon için istikrarlı düşüş başlayabilir

Capital Economics tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'de bugün beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon rakamının muhtemelen zirve seviyeye işaret ettiği belirtildi.

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'de gelecek 6 ay enflasyonda istikrarlı düşüş yaşanmasının beklendiği kaydedildi.

Yıl sonunda ise keskin düşüş öngörüldü. Analist Jason Tuvey, yıllık enflasyonun yüzde 15,61 ile Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmasına karşın rakamın kendi beklentileri olan yüzde 16'nın gerisinde kaldığını vurguladı. "Bununla birlikte TL'nin önümüzdeki günlerde baskı altına girmesi halinde Merkez Bankası (TCMB) faiz artırımına zorlanabilir" yorumu yaptı.