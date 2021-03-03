SON DAKİKA: Altın fiyatları kaybını büyüttü! Altın için tarih tekerrür eder mi?

Son dakika haberleri…Altın fiyatları 2021 yılında yatırımcısına ons tarafında yaklaşık 200 dolar, gram tarafında ise 50 liranın üzerinde kayıp yaşattı. Tarihi zirveler dikkate alındığında ons altın fiyatları, yüzde 17 gerilerken, gram altın ise yüzde 26'nın üzerinde düşüş kaydetti. Altın yatırımcıları son dakika gelişmelerini takip ederek, 'Altın fiyatları için yön ne olacak' sorusuna cevap arıyor.
PARASAL BOLLUĞUN ETKİSİYLE ALTIN FİYATLARI 2011'DE ZİRVE YAPTI
2008 küresel finansal krizi öncesi 900 dolarlar düzeyinde dalgalanan ons altın fiyatları, krizin ekonomilere etkilerini azaltmak amacıyla merkez bankalarının güvercin tutumu ve para politikaları ile oluşan bol likiditenin etkisiyle 2011 yılında 1921 dolar seviyesine yükseldi.
FED'İN SİNYALİNİN ARDINDAN ALTIN FİYATLARI GEVŞEDİ
Dünya merkez bankalarının öncüsü durumunda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed), 2012 yılında önce söylemleri ile güvercin tutumundan dönüş için sinyal verdi ardından tarihler 22 Mayıs 2013'ü gösterdiğinde, Fed Başkanı Ben Bernanke, varlık alım programı ve parasal genişlemeyi aşamalı olarak son vermeyi planladıklarını duyurdu.
FED BAŞKANI BERNANKE'NİN AÇIKLAMASI SONRASI DÜŞÜŞ EĞİLİMİ NETLEŞTİ
Ons altın, şahinleşen merkez bankaları tutumu ile tarihi zirve seviyesi olan 1921 dolardan yönünü aşağı çevirdi. 2013 yılına zirve seviyesinden yaklaşık 300 dolar aşağıda giren ons altın fiyatları, varlık alımlarının ve parasal genişlemenin aşamalı olarak son verileceği haberlerinin etkisiyle tepe taklak olarak yılı 1200 dolarlı seviyelerde kapattı.
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞ TRENDİNİ GÜÇLENDİRDİ
2008 küresel kriz sonrası dönemde hayata geçirilen genişlemeci para politikalarından dönüşün ilk sinyali olarak yorumlanan Bernanke'nin açıklamasının ardından aylar geçtikçe, kademe kademe parasal sıkılaşma gerçekleşti. Bu durumla beraber ons altın fiyatları, 2015'in aralık ayında 1046 liraya kadar geri çekildi.
Ons altın fiyatları 1921 dolar tarihi zirvesi dikkate alındığında yaklaşık 4 yılda yüzde 45'in üzerinde değer kaybına uğradı.
DONALD TRUMP'IN BAŞKANLIK DÖNEMİNDE ALTIN FİYATLARI TOPARLADI
2016 yılında yeni ABD Başkanı Donald Trump oldu. Trump'ın dünyanın en büyük ekonomisi konumundaki ABD'nin başına geçmesi piyasalarda belirsizlikleri artırdı. Trump'ın başkanlık döneminde özellikle ticaret savaşları piyasaların üzerindeki belirsizlikleri artırdı.
2018 YILINDA YÜKSELİŞ TRENDİ GÜÇLENDİ
Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın belirsizliği artıran açıklamaları ve uyguladığı politikalar riskten kaçan yatırımcıları güvenli liman etiketine sahip altına itti. Böylelikle ons altın fiyatları özellikle 2018 yılının son çeyreğinde yükseliş trendini güçlendirdi.
COVİD-19 İLE ALTIN FİYATLARI REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
2019'un ortalarında 1300 doların üzerine yükselen ons altın fiyatları, Çin'de patlak veren Covid-19 sağlık krizinin etkisiyle rekor yükselişler kaydetti.
Fed'in öncülüğünde başlayan düşük faiz politikası ve varlık alım programları tüm dünyada emsali görülmemiş bir likidite yarattı. Bu durum Covid-19'un yarattığı belirsizlikle birleşince ons altın fiyatları Ağustos 2020'de 2075 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
GRAM ALTIN HEM ONS HEM DE KURDAN DESTEK BULDU
Yurt içinde gram altın fiyatları da hem dolar kurundan hem de ons tarafından bulduğu destekle yükseliş trendine girdi. 2020 yılına 290 liradan giriş yapan gram altın pandemi ile beraber önce 400 lira sonra 500 lira psikolojik direncini kırarak 6 Kasım tarihinde 540 lira ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
TEŞVİK PAKETLERİ ALTIN ÜZERİNDE SINIRLI ETKİ YAPMAYA BAŞLADI
Tarihi zirvenin görülmesinin ardından, ons altın fiyatları Covid-19 aşısı gelişmeleriyle gevşeme hareketleri sergiledi. Piyasaların beklentisi sonbahar aylarında etkin aşıların açıklanacağı yönündeydi. Ons altın 1764 dolar seviyesine kadar gerilese de, teşvik paketlerinden bulduğu desteklerle zaman zaman 1900 dolar bandını zorladı.
Yeni yılda teşvik paketi haberleri gelmesine rağmen artık eskisi kadar güçlü hareket göstermeyen ons altın fiyatları, 1700 dolar sınırına kadar çekildi.
GRAM ALTIN FİYATLARI 6 KASIM'DAN SONRA ÇAKILDI
Gram altın fiyatları hem ons tarafından esen ters rüzgarın etkisiyle hem de dolar/TL'deki sert geri çekilmenin etkisiyle 17 Şubat 2021 tarihinde 396 liraya kadar geri çekildi.
ALTIN YATIRIMCISI İÇİN KAYIP BÜYÜK OLDU
Tarihi zirveler dikkate alındığında ons altında kayıp 350 dolarında üzerinde yüzde 17'yi aşarken, gram altın yatırımcısı için bu rakam 140 liranın üzerine çıkarak yüzde 26'yı buldu.
2021 yılına 454 liradan giren gram altın fiyatları Merkez Bankası'nın sıkı para politikası neticesinde gerileyen dolar/TL'nin etkisiyle kademe kademe geri çekildi. 2021 yılında gram altın, yatırımcısına yüzde 12 düzeyinde bir kayıp yaşatırken, ons altın ise 1900'lü rakamlardan 1700 sınırına kadar geri çekildi. Ons altın da böylelikle 2021 yılında yaklaşık yüzde 10 düşüş kaydetmiş oldu.
ALTIN FİYATLARINI 'PARASAL GENİŞLEME BEKLENENDEN ÖNCE SONA ERECEK' KORKUSU SARDI
Geçen hafta ABD'de enflasyonda yükseliş hızlanacak korkusu piyasaları sarstı. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybetti. ABD'de enflasyonda yükseliş hızlanır mı korkusu nedeniyle Fed'in beklenenden önce para politikasında olası bir sıkılaştırma yapabileceği algısı piyasalarda oluşmaya başladı.
ONS ALTIN FİYATLARI KRİTİK SINIRA DAYANDI
Altın fiyatları daha önce olumlu teşvik paketleri haberleriyle yükseliş kaydederken, son olarak ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanan teşvik paketinin etkisinin sınırlı olduğu görüldü. Ons altın 1.9 trilyon dolarlık devasa teşvik paketine rağmen 1700 dolar bandına geri çekildi.
GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN ONS VE DOLAR KURU ÖNE ÇIKIYOR
Türkiye ekonomisindeki reform hareketleri, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda sıkı para politikası duruşu neticesinde uzunca bir süre faizin enflasyonun üzerinde kalacağı beklentisi dolar/TL'yi baskı altında tutuyor.
ABD'DE EKONOMİ ÇOK ISINIRSA FED BEKLENENDEN ÖNCE HAMLE YAPABİLİR
Ons altını parasal genişleme beklenenden önce sona erecek korkusu sardı. Ekonomistler, ABD'de parasal bollukla ekonominin aşırı ısınması durumu ortaya çıkarsa, Fed'in beklenenden önce varlık alımlarını azaltarak ardından ise faiz hamlesiyle parasal sıkılaştırmaya gidebileceğini dillendirmeye başladı. Ekonomistlerin beklentisi Fed'in 3 yıldan önce faiz artırımı yapmayacağı yönündeydi.
ALTIN FİYATLARI İÇİN TARİH TEKERRÜR EDER Mİ?
Fed'in piyasa beklentisinden önce güvercin duruşundan vazgeçmesi veya beklentisinin güçlenmesi durumunda özellikle 2013 yılından sonraki ons altındaki düşüşün benzerinin görülmesi riski ons altın yatırımcısının önünde duran en büyük soru işaretlerinden birisi olarak görülüyor.
ALTIN EMTİA GÖMLEĞİ GİYERSE YENİDEN ÇIKIŞ ARAYABİLİR
Altın fiyatları için bazı analistler ise, parasal genişlemenin daha uzun yıllar yılar süreceği tahmininde bulunarak, altının özellikle orta ve uzun vadede emtia gömleği giyerek yeniden bir çıkış trendi yakalayabileceğini öngördü.
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