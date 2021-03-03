SON DAKİKA HABER! Kripto para için vergi geliyor: Düzenlemede o tarihe dikkat!

TÜRKİYE'DE 3 MİLYON KRİPTO PARA YATIRIMCISI VAR

Finans dünyasında son yılların en önemli gelişmelerinden biri olarak kabul edilen kripto paraların toplam hacmi toplam piyasa değeri 1.5 trilyon dolarken, günlük işlem hacmi ise 100 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Türkiye'de ise kripto para işlem hacmi günlük 1 milyar dolara ulaşmış durumda. Türkiye yaklaşık 3 milyona ulaşmış kullanıcı sayısı ile dünyada ilk 10 içerisinde yer alıyor.