SON DAKİKA! Kuyumcularda yeni dönem! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Taslakta şu bilgilere yer verildi:

"Kuyumculuk sektörünün kayıt altına alınmasına ilişkin düzenleme yapılması, ülkemizin siyasi, ekonomik ve finansal alanda pek çok olumsuz yansıması olması beklenen "gri liste" yaptırımı ile karşı karşıya kalmaması açısından oldukça önemlidir. Aynı zamanda, kuyum ticaretine yönelik herhangi bir yasal mevzuatın olmaması nedeniyle gerek sektörden gelen geri bildirimler ve kamuoyunun talepleri gerekse Bakanlığımıza ulaşan tüketici şikâyetleri doğrultusunda başlayan hazırlık çalışmalarımızda, sektörde var olan sorunların giderilmesine ve sektörün mevcut durumunun iyileştirilmesine yönelik detaylı bir inceleme ve analiz yapılmıştır."