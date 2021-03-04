Kripto para derken şimdi de 'Kripto sanat': 10 saniyelik video 49 milyon liraya satıldı!

NFT NEDİR?

Değişebilen varlıklar olan dolar, hisse senedi, bitcoin veya altın külçelerinin aksine 'değiştirilemez' NFT varlıklar her biri benzersiz ve biricik kalemleri ifade ediyor. Elinizdeki bitcoin ile başkasının elindeki bitcoin aynı değer anlamına geliyor. Ancak her bir bitcoinin farklı değerde olduğunu düşünün. O zaman bu artık bir birim olmaktan ve transfer aracı olmaktan çıkıyor. İşte NFT varlıkların durumu da bu. Aynı şeyden çok sayıda olabilmesine rağmen aralarından birinin orjinalliği ve sahipliğinin kesin olarak bilinebilmesi. NFT'ye örnek olarak dijital sanat eserleri, spor kartları, internetteki domain adı ve IP adresi olarak bulunan sanal arazi parçaları veya kriptopara birimi için kullanılan cüzdan adları verilebilir.