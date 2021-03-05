Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+), beklentilerin aksine üretimi artırmayıp, mevcut düzeylerinde sabit tutma kararının ardından, piyasalarda ham petrol fiyatları 30 ayın en yüksek düzeylerine yükseldi.



OPEC+ ülkelerinin toplam üretimi sabit bırakma kararına karşın, Suudi Arabistan da, bir süredir gönüllü olarak uyguladığı günde ortalama 1.0 milyon varil üretimi kısıntısını bir ay daha uzatmaya karar verdi. Suudi Arabistan Petrol bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, OPEC+ grubunun, petrol piyasalarının toparlanma sürecinde, "dikkatli ve proaktif yaklaşımı" tercih ettiğini söyledi.



Gelişmelerle, uluslararası gösterge sayılan Brent petrolün Mayıs teslimi varil fiyatı yüzde 1.74 artışla, Kasım 2018'den bu yana en yüksek düzey olan 67.90 dolara tırmanırken, Nisan teslimi Batı Teksas ham petrolünün (WTI) varil fiyatı da yüzde 1.60 artışla 64.85 dolar ile 30 ayın zirvesine yükseldi.

Goldman Sachs petrol fiyatları konusunda beklentisini yükseltti