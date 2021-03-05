SON DAKİKA: Bitcoin için uyarı üstüne uyarı geldi! Kripto para yatırımcıları dikkat!

"KİŞİLERE KANMAYIN, BİLİNEN BORSALARDAN İŞLEM YAPIN"

Kazanç elde etmek isteyenlerin risk iştahının arttığını vurgulayan Erdamar, "Bunu kurumlarda da görüyoruz. Önemli yatırım kuruluşları da portföylerinde kripto paralara yer veriyor. Kripto para alımı, satımı için hem Türkiye'de hem de dünyada repütasyonu (itibar, saygınlık) oturmuş, belli başlı kripto para borsaları var, bu borsalar üzerinden işlem yapılmasını öneriyorum. Asla ve asla kişi olarak birilerinin 'bana şu kadar paranızı verin, sizin için şu kadar bitcoin alırım, yüksek kazançla size geri öderim' gibi söylemlere kanmayın. Ne yazık ki kripto para ekosisteminde potansiyel yüksek olduğu için kötü niyetli kişilerin dolandırıcılık için halkın ilgisini kötüye kullandığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.