SON DAKİKA: Halkbank'tan kadın girişimcilere destek!

Son dakika haberi... Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan 'Halkbank Üreten Kadınlar Zirvesi'nde konuştu. Arslan, kadın girişimciler için 100 bin TL'ye kadar finansal destek sağlayacaklarını açıkladı.

Halkbank'tan kadın girişimcilere dev destek!

Halkbank, 'Üreten Türkiye'nin Bankası' olarak, yaratıcı fikirlerini hayata geçirmek isteyen kadınların yanında olmaya devam ediyor. Banka, bu amaçla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlediği Halkbank Üreten Kadınlar Zirvesi'nde, toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkı sunan ve hayallerinin peşinden giden öncü kadınları bir araya getirdi.

İstanbul Raffles Otel'de Oylum Talu'nun sunumuyla düzenlenen ve dijital olarak takip edilen hibrit etkinlikte 14 kadın, hedeflerine giden yolda yaşadıklarını paylaştı, başarıya nasıl ulaştıklarını anlattı.

"KADIN GİRİŞİMCİLERE ÖNCELİK VERİYORUZ"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Zirvemizde ilham veren kadınları ağırlarken, adı üstünde gerçekten de ilham vermek istiyoruz. Kendi işini kurmuş veya kurmak isteyen girişimci kadınlarımızı cesaretlendirerek, onları teşvik etmeyi ve yılmadan yollarına devam etmeleri için moral aşılamayı hedefliyoruz.

Bankamızca sadece 2020 yılında bu amaçla 180 bin 500 kadın esnaf ve sanatkarımıza, bir kısmı sıfır faizli olmak üzere, toplam 8 Milyar TL Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredi kullandırdık. Kadın Girişimciler, Bankamızın esnaf ve sanatkarlara özel olarak sunmakta olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli sıfır faizli kredilerden de faydalanabilmektedir.

ESNAF VE SANATKARLARA 225 BİN TL LİMİTLİ SIFIR FAİZLİ KREDİ

KOSGEB eğitimini tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış genç kadın girişimci esnaf ve sanatkarlarımız için 100.000 TL limitli, en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olup ustalık belgesi ile ilgili meslek kolunda son bir yıl içerisinde kendi adına işletme kuran kadın girişimci, esnaf ve sanatkarlarımız içinse 225.000 TL limitli, sıfır faizli kredi kullanma imkanı sunuyoruz.

Toplumda kadınların, ekonomik yaşamın her alanında var olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Banka olarak yaptığımız tedarik anlaşmalarında, mal ve hizmet satın alımlarında kadın KOBİ ve esnafa, kadın girişimcilere, ve kadın kooperatiflerine her zaman öncelik veriyoruz. Bundan sonra da desteklerimiz artarak devam edecektir" diye konuştu.

"FİNANSMANA ERİŞİMDE POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYORUZ"

Osman Arslan, zirvede 'Kadın Girişimci Kredisi'nin de müjdesini verdi. Arslan, "İlk defa işini kuracak ya da halihazırda işini kurmuş olan kadınlarımıza yönelik "Kadın Girişimci Kredisi" ürünümüzü, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hayata geçiriyoruz. Kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve iş fikirlerinin filizlenmesine imkan tanımak amacıyla 100 bin liraya kadar destek sunmayı hedefliyoruz. Bu ürünün yanı sıra farklı destek paketlerimizle de kadınların finansmana erişimde pozitif ayrımcılık ve öncülük yaptığımızı paylaşmak isterim. Örneğin KOSGEB Veri Tabanına Kayıtlı, aktif ve bilgileri güncel Kadın girişimcilerimize bir diğer kredi ürünümüz olan KOSGEB KOBİ Finansman Destek Paketi kapsamında, cari kredi oranlarımızın 10 puan altında, oldukça düşük maliyetle 70 bin liraya kadar destek sunuyoruz" dedi. "Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız" Kadına yönelik yürek burkan şiddet olaylarından büyük üzüntü duyduğunu sözlerine ekleyen Halkbank Genel Müdürü, "Kadınlarımız, bugün ve her gün daha güvenli bir dünyada insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayat hak ediyor. Unutmayalım ki, kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir. Halkbank olarak kadına yönelik her tür şiddetin karşısındayız. Kadınlarımızın adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada korkusuzca yaşayabilmesi elzemdir" diye konuştu.

EMİNE ERDOĞAN: GELECEĞİN DÜNYASI KADIN ELİ DEĞMEDEN KURULAMAZ

Etkinliğin onur konuğu ve ana konuşmacısı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan oldu. Zirvede emeği geçen herkese teşekkür eden Emine Erdoğan, "Halkbank'ın kadınlarımıza açtığı her tür imkân umutlarımızı artırıyor" dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Geleceğin dünyası kadın eli değmeden kurulamaz. Bugün bu zirvede yer alan tüm kadınlarımız, yolumuzu aydınlatan birer kutup yıldızıdır. Hayat yolunu çizme arayışındaki genç kızlarımız için yol göstericidir. Kendine yeni bir alan açma gayretinde olan tüm kadınlar için güven tazeleyicisidir. Kadınlar birbirini destekleyip güç birliği yaptıkça, her zamankinden daha güçlü bir toplum olacağımıza inancım tamdır. Kadın ruhunun yaşamın hamuruna katılmadığı bir gelecek, eksiktir, yarımdır. Dolayısıyla daha adil, içinde herkese yer olan, medeniyet değerlerinin korunduğu bir gelecek için, kadınları iş başına davet ediyorum. Güçlü Türkiye'nin ancak güçlü kadınlarla mümkün olduğuna yürekten inanıyorum."

KİMLER KATILDI?

"İlham Veren Kadınlar", ""Anadolu'dan Girişim Hikayeleri - Hayata Dokunanlar" ve "Anadolu'dan Girişim Hikayeleri - Gelecek İçin Sıfır Atık" başlıklı üç panelden oluşan etkinlikte konuşmacı olarak BEEO Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur, sanatçı Hülya Koçyiğit, mimar Melike Altınışık, Milli Tekvandocu Kübra Dağlı, Şef & Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir, Ebrulimm Alışveriş Sitesi Kurucusu Emine Kılıç, İnci Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Şehnaz Tasmanoğlu, Kars Peynir Müzesi Kurucusu Zümran Ömür, Geri Dönüşüm Girişimcisi Birsel Doğan, Sürdürülebilirlik Danışmanı SVS Türkiye Kurucu Ortağı Engin Güvenç, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Eko Turizmci Bedriye Berber Engin ile Modacı Ezra Çetin ve Tuba Çetin yer aldı.