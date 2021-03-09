Haberler APara Haberleri Haberler Haberleri Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

Bu meslekler basıyor! İşte ’de

'de en çok kazandıran meslekler, özellikle koronavirüs salgını döneminde en çok araştırılan konuların başında geldi. 2008 küresel mali kriz ve koronavirüs sağlık krizinin yarattığı tahribatın gelecek kaygısı yaratması özellikle gençler için en yüksek maaşlı işleri öne çıkardı.

Giriş Tarihi: 9.3.2021 11:15 Son Güncelleme: 9.3.2021 11:37 ABONE OL
Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

'de en çok kazandıran meslekler, şirketler ve kuruma göre farklılık gösterse de, yaklaşık olarak en çok para kazanan 10 meslek sıralandı.

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

Yeminli Mali Müşavir

Ortalama yıllık kazanç: 80 bin TL

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

Petrol Mühendisliği

Ortalama yıllık kazanç: 100 bin TL

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

Yönetim Danışmanlığı

Ortalama yıllık kazanç: 125 bin TL

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

Uzman Doktor

Ortalama yıllık kazanç: 130 bin TL

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

Pilot

Ortalama yıllık kazanç: 150 bin TL

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

Avukatlar

Ortalama yıllık kazanç: 150 bin TL

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

Eczacılar

Ortalama yıllık kazanç: 150 bin TL

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

Sigorta Uzmanı

Ortalama yıllık kazanç: 150 bin TL

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

Yazılım Mühendisleri

Ortalama yıllık kazanç: 250 bin TL

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

Noterler

Ortalama yıllık kazanç: 300 bin TL

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

Dünyada önümüzdeki yıllarda öne çıkması beklenen en yüksek getirili 30 meslek ise şöyle:

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

30 - Bilgi güvenliği analistleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

29 - Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900

2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

28 - Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

27 - Diğer tüm bilgisayarlı (uzmanlık) meslekler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

26 - Tesisatçılar, boru tesisatçıları ve buhar tesisatçıları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

25 - Marangozlar

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100

2019'da ortalama yıllık kazanç: 48,330 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

24 - Hekim asistanları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 37.000

2019'da ortalama yıllık kazanç: 112,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

23 - Elektrikçiler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 56.180 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

22 - Diğer tüm hizmet satış temsilcileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 76.400

2019'da medyan yıllık kazanç: 56.130 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

21 - İnşaat yöneticileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.200

2019'da ortalama yıllık kazanç: 95,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

20 - Ağır ve çekici-römork kamyon sürücüleri

2016 ile 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 99.700

2017'de medyan yıllık kazanç: 45,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

19 - İnşaatın ve maden çıkarma işçilerinin birinci basamak amirleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 69.100

2019'da ortalama yıllık kazanç: 66,210 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika ya da lise

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

18 - Sistem yazılım geliştiricileri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.600

2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

17 - Fiziksel terapistler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 54.200

2019'da ortalama yıllık kazanç: 89,440 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

16 - Bilgisayar sistemleri analistleri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 56.000

2019'da medyan yıllık kazanç: 90.920 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

15 - Diğer tüm iş operasyonları uzmanları

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.300

2019'da medyan yıllık kazanç: 73.570 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

14 - Ortaöğretim sonrası sağlık uzmanlıkları öğretmenleri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 59.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 97,320 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

13 - Hemşire pratisyenleri

2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 53.300

2017'de ortalama yıllık kazanç: 109,820 dolar

Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

12 - Avukatlar

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 50.100

2019'da ortalama yıllık kazanç: 122,960 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

11 - Muhasebeciler ve denetçiler

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 90.700

2019'da medyan yıllık kazanç: 71,550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

10 - Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.800

2019'da ortalama yıllık kazanç: 146,360 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

9 - Diğer tüm hekimler ve cerrahlar

2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 33.700

2017'de medyan yıllık kazanç: 203.450 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

8 - Tıp ve sağlık hizmetleri yöneticileri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.600

2019'da medyan yıllık kazanç: 100,980 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

7 - Diğer tüm yöneticiler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 110.630

2019'da medyan yıllık kazanç: 68.500 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

6 - Pazar araştırması analistleri ve pazarlama uzmanları

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 139.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 63,790 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

5 - Yönetim analistleri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 118.300

2019'da medyan yıllık kazanç: 85,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

4 - Finans yöneticileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 104.700

2019'da ortalama yıllık kazanç: 129,890 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

3 - Genel ve operasyon yöneticileri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 165.000

2019'da medyan yıllık kazanç: 100,780 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

2 - Uygulama yazılımı geliştiricileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 241.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

1 - Kayıtlı hemşireler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 371.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 73.300 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

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Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…
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