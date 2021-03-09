Bu meslekler para basıyor! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler…

Yeminli Mali Müşavir
Ortalama yıllık kazanç: 80 bin TL
Petrol Mühendisliği
Ortalama yıllık kazanç: 100 bin TL
Yönetim Danışmanlığı
Ortalama yıllık kazanç: 125 bin TL
Uzman Doktor
Ortalama yıllık kazanç: 130 bin TL
Pilot
Ortalama yıllık kazanç: 150 bin TL
Avukatlar
Ortalama yıllık kazanç: 150 bin TL
Eczacılar
Ortalama yıllık kazanç: 150 bin TL
Sigorta Uzmanı
Ortalama yıllık kazanç: 150 bin TL
Yazılım Mühendisleri
Ortalama yıllık kazanç: 250 bin TL
Noterler
Ortalama yıllık kazanç: 300 bin TL
Dünyada önümüzdeki yıllarda öne çıkması beklenen en yüksek getirili 30 meslek ise şöyle:
30 - Bilgi güvenliği analistleri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500
2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
29 - Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900
2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu
28 - Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100
2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar
Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite
27 - Diğer tüm bilgisayarlı (uzmanlık) meslekler
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200
2019'da medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
26 - Tesisatçılar, boru tesisatçıları ve buhar tesisatçıları
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200
2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
25 - Marangozlar
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100
2019'da ortalama yıllık kazanç: 48,330 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
24 - Hekim asistanları
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 37.000
2019'da ortalama yıllık kazanç: 112,260 dolar
Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi
23 - Elektrikçiler
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100
2019'da medyan yıllık kazanç: 56.180 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
22 - Diğer tüm hizmet satış temsilcileri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 76.400
2019'da medyan yıllık kazanç: 56.130 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
21 - İnşaat yöneticileri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.200
2019'da ortalama yıllık kazanç: 95,260 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
20 - Ağır ve çekici-römork kamyon sürücüleri
2016 ile 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 99.700
2017'de medyan yıllık kazanç: 45,260 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika
19 - İnşaatın ve maden çıkarma işçilerinin birinci basamak amirleri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 69.100
2019'da ortalama yıllık kazanç: 66,210 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika ya da lise
18 - Sistem yazılım geliştiricileri
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.600
2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
17 - Fiziksel terapistler
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 54.200
2019'da ortalama yıllık kazanç: 89,440 dolar
Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
16 - Bilgisayar sistemleri analistleri
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 56.000
2019'da medyan yıllık kazanç: 90.920 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
15 - Diğer tüm iş operasyonları uzmanları
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.300
2019'da medyan yıllık kazanç: 73.570 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
14 - Ortaöğretim sonrası sağlık uzmanlıkları öğretmenleri
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 59.100
2019'da medyan yıllık kazanç: 97,320 dolar
Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
13 - Hemşire pratisyenleri
2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 53.300
2017'de ortalama yıllık kazanç: 109,820 dolar
Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi
12 - Avukatlar
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 50.100
2019'da ortalama yıllık kazanç: 122,960 dolar
Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
11 - Muhasebeciler ve denetçiler
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 90.700
2019'da medyan yıllık kazanç: 71,550 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
10 - Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.800
2019'da ortalama yıllık kazanç: 146,360 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
9 - Diğer tüm hekimler ve cerrahlar
2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 33.700
2017'de medyan yıllık kazanç: 203.450 dolar
Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
8 - Tıp ve sağlık hizmetleri yöneticileri
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.600
2019'da medyan yıllık kazanç: 100,980 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
7 - Diğer tüm yöneticiler
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 110.630
2019'da medyan yıllık kazanç: 68.500 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
6 - Pazar araştırması analistleri ve pazarlama uzmanları
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 139.200
2019'da medyan yıllık kazanç: 63,790 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
5 - Yönetim analistleri
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 118.300
2019'da medyan yıllık kazanç: 85,260 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
4 - Finans yöneticileri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 104.700
2019'da ortalama yıllık kazanç: 129,890 dolar
Tipik eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
3 - Genel ve operasyon yöneticileri
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 165.000
2019'da medyan yıllık kazanç: 100,780 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
2 - Uygulama yazılımı geliştiricileri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 241.500
2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
1 - Kayıtlı hemşireler
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 371.500
2019'da medyan yıllık kazanç: 73.300 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi