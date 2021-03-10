SON DAKİKA: Altın alacaklar dikkat! 'Ciddi fiyat farkı var'

"DÜŞÜK AYARLI ALTIN OLDUĞU İÇİN DAHA UCUZ"

Bu altınları genelde Suriyelilerin satın aldığını belirten Özdinç, "Ancak, fark etmeden alacak olanların buna dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü piyasada bulunan bu altınlar düşük ayarlı olduğu için bizlerin sattığı altınlara göre daha ucuz. Altın alacak olanlar damga ve patent yazılarına dikkat etsinler. Bu damga ve patentte 21 ayar olduğu zaman 875, 22 ayar olduğu zaman 916 yazar. Özellikle başlaması beklenen düğün sezonunda çiftlerimizin mağdur olmaması için buna dikkat etmeleri gerekiyor. Yine çok fazla sahte altın mağdurları var ve vatandaşların bu duruma düşmemek için mutlaka bildikleri ve güvendikleri adreslerden alışveriş yapsınlar" diye konuştu.