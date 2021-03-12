SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan esnafa müjde: Vergi muafiyeti geliyor!

BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN ESNAF GELİR VERGİSİNDEN MUAF OLACAK

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz" diye konuştu.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi: Esnafa vergi muafiyeti geliyor