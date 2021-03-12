SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan esnafa müjde: Vergi muafiyeti geliyor!

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli yabancı kamuoyu ve piyasaların merakla beklediği ekonomiye ilişkin tarihi reform paketini 'Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda açıkladı. Başkan Erdoğan 850 bin esnafı rahatlatacak müjdeyi verdi. Erdoğan, "Basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz" dedi.
BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN ESNAF GELİR VERGİSİNDEN MUAF OLACAK
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz" diye konuştu.
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi: Esnafa vergi muafiyeti geliyor
"HAZİNE NAKİT YÖNETİMİ GÜÇLÜ HALE GETİRİLECEK"
Başkan Erdoğan, hazine nakit yönetiminin daha güçlü hale getirileceğine dikkat çekerek, "Bunun için Hazine'nin kullanımı dışında kalan kurumların hesabını, Tek Hazine Kurumlar Hesabı Sisteminde toplayarak, nakit yönetiminde verimliliği sağlıyoruz" açıklamasını yaptı.
Erdoğan Türkiye'nin risk primini düşürecek, borçlanma maliyetlerinin de aşağıya çekileceği politikaların tahkim edildiğini belirti.
"7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERECEK TÜRKİYE DİJİTAL VERGİ DAİRESİ UYGULAMASINI BAŞLATIYORUZ"
Başkan Erdoğan, vergi denetiminde standart, öngörülebilir ve haksız rekabeti önleyen modellere geçiş yapıldığını ifade ederek, "Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak, vergi kayıp ve kaçağını azaltıyoruz. 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz" dedi.
Erdoğan, uluslararası yatırımcıların vergi hususunda karşılaştıkları sorunları da reform kapsamına alındığının altını çizerek, kamu alım ihalelerinde yeni ve dijital bir sisteme geçiş yapılacağını bildirdi.