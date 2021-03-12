SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan kripto para ve halka arz açıklaması!

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli yabancı kamuoyu ve piyasaların merakla beklediği ekonomiye ilişkin tarihi reform paketini 'Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda açıkladı.
Sermaye piyasaları ve finans sektörü için kritik açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan yeni reform paketi doğrultusunda yeni yol haritasını açıkladı.
Başkan Erdoğan'ın piyasaları yakından ilgilendiren açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"YEŞİL TAHVİL PİYASASINA DÖNÜK ALT YAPIYI OLUŞTURARAK, BU İHRAÇLARI TEŞVİK EDİYORUZ"
"DİJİTAL PARANIN EKONOMİK VE HUKUKİ ALTYAPISINI OLUŞTURACAK ADIMLARI ATIYORUZ"
"HALKA ARZ SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ"
"SERMAYE PİYASALARI ALANINDA DA ÖNEMLİ DÜZENLEMELERİMİZ OLACAK"
"TROY'U AYRI BİR ŞİRKET ÇATISI ALTINA ALIYORUZ"
"TAHVİL GARANTİ FONU KURUYORUZ"
"TAHVİL GARANTİ FONU HERHANGİ BİR TEMERRÜT DURUMUNDA YATIRIMCILARA PARALARININ BİR KISMINI ALMA GARANTİSİ VERECEKTİR"
"BES'İN GELİŞMESİ VE DERİNLEŞMESİNE KATKI SAĞLIYORUZ"
"BES'İ ÇOK DAHA GENİŞLETİLMİŞ KESİMLERE YAYGINLAŞTIRIYORUZ, 18 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARIMIZIN SİSTEME GİRMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ. BÖYLECE TASARRUF ALIŞKANLIĞI VE FİNANSAL OKURYAZARLIK BİLİNCİNİN GELİŞMESİNİ TEŞVİK EDİYORUZ"
"SANDIK VE VAKIF GİBİ KURUMLARIN EMEKLİLİK BİRİKİMLERİNİN 2023 YILI SONUNA KADAR BES'E AKTARIMINA İMKAN VERİYORUZ"
"KATILIM FİNANS SEKTÖRÜ TEK ÇATI ALTINDA TOPLANIRKEN, SEKTÖRE YÖNELİK BİR MERKEZİ DANIŞMA KURULU DA HAYATA GEÇİRİLİYOR"
"ÜLKEMİZİN TÜM KREDİ VE RİSK VERİLERİNİN TOPLANDIĞI RİSK MERKEZİNİ YENİDEN YAPILANDIRIYORUZ"