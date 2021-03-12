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: kritik sanayi verisini açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor!

haberler... () sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4, aylık ise yüzde 1 artış kaydetti.

Giriş Tarihi: 12.3.2021 10:10 Son Güncelleme: 12.3.2021 11:03 ABONE OL
SON DAKİKA: TÜİK kritik sanayi verisini açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor!

Son dakika haberler...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4, aylık ise yüzde 1 artış kaydetti.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %11,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %12,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,0 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %6,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 azaldı.

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SON DAKİKA: TÜİK kritik sanayi verisini açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor!
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