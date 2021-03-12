SON DAKİKA: Türkiye doğal gaz için bir ilki gerçekleştiriyor! Tarih verildi

"TARİHİ BİR AŞAMADAYIZ"

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vadeli Doğal Gaz Piyasası'nın Türkiye'nin enerji sektörü için önemli bir yenilik olduğunu belirterek, "Türkiye, bölgesinde etkin işleyen bir doğal gaz borsası kuran ilk ülke oluyor. Doğal gazda ticaret merkezi olma ve ithalat bağımlılığımızı azaltma yolunda tarihi bir aşamadayız. Ekimde enerji sektöründe yeni bir dönem başlayacak. 2021, doğal gaz sektörümüz için bir dönüm noktası olacak. Piyasamızı yeniden yapılandıracağız." dedi.