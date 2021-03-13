SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan kripto para ve halka arz açıklaması geldi!

"BES'İN GELİŞMESİ VE DERİNLEŞMESİNE KATKI SAĞLIYORUZ"

"BES'İ ÇOK DAHA GENİŞLETİLMİŞ KESİMLERE YAYGINLAŞTIRIYORUZ, 18 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARIMIZIN SİSTEME GİRMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ. BÖYLECE TASARRUF ALIŞKANLIĞI VE FİNANSAL OKURYAZARLIK BİLİNCİNİN GELİŞMESİNİ TEŞVİK EDİYORUZ"

"SANDIK VE VAKIF GİBİ KURUMLARIN EMEKLİLİK BİRİKİMLERİNİN 2023 YILI SONUNA KADAR BES'E AKTARIMINA İMKAN VERİYORUZ"