Bitcoin rekora doymuyor! İşte yeni zirvesi

Kripto ödemelerini benimseyerek, dünyanın dört bir yanından gelen konukların üzerindeki "forex" yükünü azaltmaya yardımcı olacaklarını vurgulayan, Kessler Collection Finans Müdürü Fravy Collazo, "Bu gelişme, konaklama sektöründeki en yenilikçi konseptlerden biri. Kripto para biriminin kesinlikle kabul göreceğine inanıyorum ve BitPay ile ortaklığımız ödeme sürecinde daha fazla seçenek sunmamızı sağlıyor" dedi.



Seyahat acentesi Travala'nın Şubat raporunda, şirketin en büyük aylık gelir kalemleri arasında yüzde 68 ile sanal para birimlerinin geldiği açıklandı.

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