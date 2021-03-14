SON DAKİKA: Altın fiyatları için ters rüzgâr! Altın tahtından mı oluyor?

"TEŞVİK PAKETİNDE BEKLENTİNİN BİTMESİYLE ALTIN FİYATLARI KAR SATIŞI YEDİ"

Teşvik paketinin ise ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralmadan önce beklendiğini ifade eden Karadağ, "Kısa vade içerisinde hayata geçirilmesi bekleniyordu. Ancak çok fazla sekteye uğradığı için en sonunda paket yasalaştı. Bu paket belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar rahatladı. Altın fiyatları için yukarı yönde bir hareketten ziyade bir miktar gevşeme oldu. Zaten altın fiyatları zamanında bu paketi fiyatladığı için beklentilerin bitmesi ve gerçekleşmesiyle beraber bir miktar kar satışı oldu" dedi.