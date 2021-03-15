Altın ve döviz yatırımcıları dikkat! Piyasalara merkez bankaları ayar verecek

FED'İN SÖYLEMLERİNDE FARKLILAŞMA MERKEZ BANKASI'NIN KARARINA ETKİ EDEBİLİR

Merkez Bankası'nın daha önceki faiz karar metinlerinde kullandığı "TCMB karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle, enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi benimsemektedir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır" ifadesi, Fed'in kararlarının ve söylemlerinin TCMB'nin politikalarını belirlemesinde etkili olabileceğini yansıtıyor.