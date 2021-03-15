Bitcoin 60,000 doların üzerinde

Son 24 saat içinde 58,972.26 ve 61,235.93 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.15 düşüşle 60,460.93 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 19.17 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 12 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 129 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.96 düşüşle 1,889.14 dolara düşerken, haftalık kazancı da yüzde 9.46 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 217.35 milyar dolara indi.



Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 13 milyar dolarlık daralma ile 1.82 trilyon dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.



Kripto para piyasalarındaki kar satışlarının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 68 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz birim de ilk 10 birim arasındaydı; ilk 10 birimden yalnızca Tether artıdaydı.



Toplam 8,795 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,379 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.9'unu Bitcoin, yüzde 11.9'unu da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 30 milyar dolarlık düşüşle 117 milyar dolar düzeyindeydi.



Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, Rusya Merkez Bankası'nın 2022'de merkez bankası dijital para birimi için pilot çalışma başlatmasının beklendiğini belirttiği piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:



"Avrupalı bir dijital varlık yatırım şirketi olan CoinShares , İsveç'teki Nasdaq First North Growth Market'te işlem gördüğü ilk günde yüzde 33 yükseldi. Borsanın web sitesine göre, hisseler güne 81.9 İsveç kronu (SEK) civarında başladı. Kapanışı ise 109.12 SEK ile gerçekleştirerek 7.3 milyar dolarlık piyasa değerine erişti."

