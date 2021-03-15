BoE Başkanı Andrew Bailey: Tahvil faizlerindeki artış ekonomik toparlanma ile tutarlı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, son dönemde finansal piyasa faiz oranlarında yaşanan artışı yakından takip etmekte olduklarını söyledi. Bailey, piyasa faizlerindeki bu yükselişin ekonomik görünümde iyileşme ile tutarlı olduğunu vurguladı.

BBC'ye konuşan Bailey, "Faiz oranlarını ve finansal piyasaları kesinlikle takip ediyoruz. Diğer ülkelerde olduğu gibi İngiltere'de de faiz oranlarında geçtiğimiz ay ve bu ay artışlar gördük. Benim değerlendirmeme göre, şu ana kadarki artışlar ekonomik görünümdeki değişim ile tutarlı" dedi.

Konuşmasında BoE'nin politika için araçsız kalmadığını vurgulayan ve gerektiğinde yeni para po litikası araçları uygulayabileceğini de anlatan Bailey, bankalardan negatif faiz oranları için hazır olmalarını istediklerini, ancak negatif faizi kullanıp kullanmayacakları konusunda bir görüş ortaya koymadıklarını söyledi.

Ekonomide toparlanma için şu anda daha pozitif olduklarını da belirten Bailey, "Şu anda daha pozitifim, ancak ihtiyatlıyız. Şu anda riskler yukarı yönlü" diye konuştu. Bailey, İngiltere ekonomisinin Covid-19 salgını öncesindeki büyüklüğe bu yılın sonunda ulaşmasın8ı beklediğini de vurguladı.