SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Bütçe dengesi fazla verdi

Merkezi Yönetim bütçe dengesi Şubat'ta 23,2 milyar TL fazla, faiz dışı denge 35,9 milyar TL fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2021 yılı Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 96,4 milyar TL, bütçe gelirleri 119,6 milyar TL ve bütçe fazlası 23,2 milyar TL oldu.

Faiz dışı bütçe giderleri 83,7 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 35,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Detaylar şu şekilde:

"Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Şubat ayında 7 milyar 363 milyon TL açık vermiş iken 2021 yılı Şubat ayında 23 milyar 170 milyon TL fazla vermiştir. 2020 yılı Şubat ayında 6 milyar 800 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2021 yılı Şubat ayında 35 milyar 927 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Şubat ayı itibarıyla 96 milyar 409 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 12 milyar 757 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 83 milyar 652 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139 milyon TL ödenekten Şubat ayında 96 milyar 409 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 93 milyar 499 milyon TL harcama yapılmıştır. Şubat ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 oranında artmıştır.

Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 8,5 iken 2021 yılında yüzde 7,2 olmuştur. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 oranında artarak 83 milyar 652 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 8,3 iken 2021 yılında yüzde 7,2 olmuştur."