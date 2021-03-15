Tarım ürünleri üretici fiyatları Şubat'ta yıllık yüzde 21 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Şubat 2021'de, endekste kapsanan 86 maddeden, 22 maddenin ortalama fiyatın düşerken, 3 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 61 maddenin ortalama fiyatı ise yükseldi.



Tarım ürünleri üretici fiyatları, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2.47, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2.55, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2.62 yükseldi.



Aynı dönemde tarım ürünleri üretici fiyatları tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,16 azalırken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2.75 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7.37 yükseldi.



Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 29,86 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 29,80 ile lifli bitkiler oldu. Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 1,11 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 5,08 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 14,55 ile yağlı meyveler oldu.



Tarım ürünleri üretici fiyatları yüzde 3.81 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 3.42 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş sütte yükseldi.



Buna karşılık, bir önceki aya göre azalışın olduğu alt gruplar ise yüzde 2.23 ile çeltik ve yüzde 1.76 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0.75 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve yüzde 1.10 ile lifli bitkiler oldu.

