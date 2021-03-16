ABD'de perakende satışlar şubatta beklenenden fazla azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.Buna göre, perakende satışlar, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3 azalarak 561,7 milyar dolar oldu. Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren perakende satışların bu dönemde yüzde 0,5 azalması öngörülüyordu. Perakende satışlar, ocak ayında yüzde 7,6 artmıştı.

Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşü gösteren perakende satışlar, şubatta yıllık bazda ise yüzde 6,3 arttı.

Perakende satışlarda şubat ayında görülen azalışta, spor, hobi, müzik ürünleri ve kitap satan mağazalar, genel ürün mağazaları, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalar ile mobilya mağazası satışlarındaki düşüş etkili oldu.

Söz konusu dönemde spor, hobi, müzik ürünleri ve kitap satan mağazalardaki satışlar yüzde 7,5, genel ürün mağazalarındaki satışlar yüzde 5,4, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalardaki satışlar yüzde 4,2 ve mobilya mağazalarındaki satışlar yüzde 3,8 azaldı.

Analistler, perakende satışların şubat ayında ülke genelinde etkili olan şiddetli soğuk havanın etkisiyle düştüğünü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarının hızlanması ve salgının etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilen ekonomik destek paketiyle perakende satışların toparlanma olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

ABD'DE İTHALAT VE İHRACAT FİYAT ENDEKSİ ŞUBATTA BEKLENTİLERİ GERİDE BIRAKTI

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 arttı. Beklentilerin üzerinde artış gösteren ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 1,2 artması öngörülüyordu.

İthalat fiyat endeksi, ocakta yüzde 1,4 artarak Mart 2012'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı göstermişti.

İthalat fiyat endeksi, şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 3 arttı.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de şubatta aylık bazda yüzde 1,6 artış kaydetti. Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydeden endeksin, yüzde 0,9 artması bekleniyordu. Endeks, ocakta ise yüzde 2,5 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 5,2 artarak Haziran 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek yıllık artışı gösterdi.