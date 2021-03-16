Haberler APara Haberleri Haberler Haberleri AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı uygulamasını durduran ülke sayısı artıyor

'nın Covid-19 aşısı uygulamasını durduran ülke sayısı artıyor

'nın Covid-19 aşısını, aşılanan bazı kişilerde kanda pıhtılaşma yarattığı endişeleri ile askıya alan ülke sayısı 21'e çıktı.

Giriş Tarihi: 16.3.2021 09:51 Son Güncelleme: 16.3.2021 09:51
AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı uygulamasını durduran ülke sayısı artıyor

AstraZeneca'nın Covid-19 aşısını, aşılanan bazı kişilerde kanda pıhtılaşma yarattığı endişeleri ile askıya alan ülke sayısı 21'e çıktı.

Portekiz, Güney Kıbrıs ve Slovenya da AstraZeneca aşısının kullanımını Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) yapacağı incelemeler sonuçlanana kadar askıya alma kararı aldılar. İspanya, Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya ve Lüksemburg AstraZeneca aşısının kullanımını durdurma kararı alan diğer Avrupa ülkeleri olarak dikkat çekiyor.

EMA, AbtraZeneca aşısının yan etkilerine dair iddiaları analiz etmek için Perşembe günü toplanacak.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı uygulamasını durduran ülke sayısı artıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA