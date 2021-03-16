AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı uygulamasını durduran ülke sayısı artıyor

AstraZeneca'nın Covid-19 aşısını, aşılanan bazı kişilerde kanda pıhtılaşma yarattığı endişeleri ile askıya alan ülke sayısı 21'e çıktı.

Portekiz, Güney Kıbrıs ve Slovenya da AstraZeneca aşısının kullanımını Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) yapacağı incelemeler sonuçlanana kadar askıya alma kararı aldılar. İspanya, Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya ve Lüksemburg AstraZeneca aşısının kullanımını durdurma kararı alan diğer Avrupa ülkeleri olarak dikkat çekiyor.

EMA, AbtraZeneca aşısının yan etkilerine dair iddiaları analiz etmek için Perşembe günü toplanacak.