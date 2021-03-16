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Başekonomisti Lane: Çok büyük bir toparlanma görebiliriz

() Başekonomisti Philip Lane, "Tedbirler kaldırıldığında ve virüs kontrol altına alındığında çok büyük bir toparlanma görmeyi  beklemelisiniz. Bu durumun kısa süreli örneğini, ekonominin kapatılmadığını  ve vaka sayılarının göreceli olarak düşük seyrettiği üçüncü çeyrekte  gördük" dedi.

Giriş Tarihi: 16.3.2021 09:20 Son Güncelleme: 16.3.2021 09:20
ECB Başekonomisti Lane: Çok büyük bir toparlanma görebiliriz

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, yaşanmakta olan krizin pademinin yol açtığı emsalsiz bir resesyon olduğunu, çünkü GSYH'daki düşüşün büyük bölümünün kamu sağlığı tedbirlerinden kaynaklandığını söyledi.

Financial Times'a konuşan Lane, "Bu tedbirler kaldırıldığında ve virüs kontrol altına alındığında çok büyük bir toparlanma görmeyi beklemelisiniz. Bu durumun kısa süreli örneğini, ekonominin kapatılmadığını ve vaka sayılarının göreceli olarak düşük seyrettiği üçüncü çeyrekte gördük. Öngördüğümüzden daha güçlü bir toparlanma oldu" dedi.

Virüs daha iyi kontrol altına alındıkça, ekonominin büyük bölümünün normale döndüğünü görmeyi beklediklerini ifade eden Lane, ancak bunun evden çalışmanın devam etmesi gibi istisnaları olabileceğini belirtti.

"Yeni bir normalden bahsediyoruz" diye konuşan Lane, "Kesinlikle ofislere tamamen dönmeyeceğimizi düşünüyorum, ancak aynı zamanda, ofis yaşamının değeri birkaç ay öncesine göre daha fazla takdir edilmesi muhtemel" dedi.

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ECB Başekonomisti Lane: Çok büyük bir toparlanma görebiliriz
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