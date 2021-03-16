Fed toplantısı öncesi altın fiyatları yükseldi

Fed'in enflasyon ve tahvil getirilerinde yükseliş endişeleri ile başa çıkma konusunda vereceği mesajların beklendiği piyasada spot altın fiyatı bu sabah 1735,06 dolar/ons seviyesini gördü ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,12 artışla 1733,94 dolar/ons seviyesinde.

Analistler, Fed'in artan tahvil getirileri karşısında varlık alımlarını hızlandırma yönünde atacağı bir adımın altın fiyatlarına çok pozitif yansıyacağı beklentilerinin piyasada yarattığı bir iyimserlik olduğuna işaret ediyorlar.

Spot altın için ilk direncin 1746 dolar/ons olmaya devam ettiğine işaret eden analistler, buranın aşılması halinde 1761 dolar/ons seviyesinin hedefleneceğini vurgulamayı sürdürüyorlar. Altın fiyatı için geri çekilmelerde ilk destek 1716 dolar/ons.

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