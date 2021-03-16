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: ABD tahvil faizinin yüzde 2'ye yükselmesi hisse senetlerine sorun çıkarmaz

, ABD 10 yıllık tahvil faizinin %2'ye yükselmesinin hisse piyasası için sorun çıkarmayacağını öngördü.

Giriş Tarihi: 16.3.2021 09:08
Goldman Sachs: ABD tahvil faizinin yüzde 2'ye yükselmesi hisse senetlerine sorun çıkarmaz

Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda, ABD 10 yıllık tahvil faizinin %2'ye yükselmesinin hisse piyasası için sorun çıkarmayacağı yorumu yapıldı.

Tahvil faizlerinde yükselişin piyasalarda yarattığı endişeyi ele alan kuruluş, "Faiz oranlarında yükselişin gelecek aylarda devam edeceğini öngörüyoruz. ABD'de 2. çeyrekte reel büyüme %11, PCE enflasyonu %2,3 tahmin ediliyor" denildi.

Raporda 10 yıllık tahvil faizinin yıl ortasında %1,8, yıl sonunda ise %1,9 seviyelerine geleceği öngörüldü. "Hisse senedi değerlemelerinin çok fazla zorluk yaşamadan %2 civarında 10 yıllık Amerikan tahvil faizini sindirebileceğini düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Goldman Sachs: ABD tahvil faizinin yüzde 2'ye yükselmesi hisse senetlerine sorun çıkarmaz
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