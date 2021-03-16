Mizuho: Teşvik paketinin 40 milyar doları Bitcoin ve hisse senetlerine gider

Mizuho tarafından yapılan anket, ABD'de 1,9 trilyon dolarlık yardım paketi çerçevesinde dağıtılacak çeklerin bir kısmının hisse senedi piyasasına ve Bitcoin'e gitmesinin beklendiğini gösterdi.

ABD'de yıllık gelirleri 150 bin doların altındaki 235 hanehalkı ile yardım çeklerini nasıl kullanacakları konusunda yapılan anket, 380 milyar dolar büyüklüğündeki bu yardım çeklerinin 40 milyar dolarının Bitcoin veya hisse senetlerine gideceğini gösterdi.

Yardım çeklerini Bitcoin alımı için kullanacağını söyleyenlerin sayısı, hisse senedine yatırım yapacağını söyleyenleri aştı. Yardım çekleri ile yatırım yapacağını söyleyenlerin yüzde 61'i Bitcoin, yüzde 39'u hisse senedi alacak.

Mizuho, hanehalklarının anketteki gibi hareket etmeleri halinde hali hazırda 1,1 trilyon dolar olan Bitcoin piyasa değerinin yüzde 2-3 daha artabileceğini vurguladı.

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