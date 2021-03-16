SON DAKİKA: Dolar Fed öncesi yönünü aşağı çevirdi: Kur kritik seviyenin altına sarktı

Piyasalarda gözler merkez bankalarına döndü. ABD Merkez Bankası'nın (Fed), 16-17 Mart'ta gerçekleşecek Açık Piyasa Komitesi toplantısından (FMOC) çıkacak faiz kararı ve karar metni piyasaların radarında olacak. Fed Başkanı Jerome Powell'ın kararın ardından yapacağı konuşmada özellikle tahvil faizleri ile ilgili mesajlar, doların yönü, hisse senetleri ve emtia piyasası için büyük önem arz ediyor.

Fed'in ardından yurt içinde ise 18 Mart Perşembe günü Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Altın ve döviz yatırımcıları dikkat! Piyasalara Merkez Bankası ve Fed ayar verecek

Dolar kuru, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), 16-17 Mart'ta Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesi yönünü aşağı çevirdi. Kur, analistlerin kritik olarak tanımladığı, 7.50 pivot bölgesinin altına sarktı.

Güne 7.53 lira seviyesinden giriş yapan dolar, 7.47 lira seviyesine çekildi. Gün içi en yüksek 7.5496 seviyesini test eden kur, en düşük ise 7.4757 düzeyini gördü.

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Stratejist Cüneyt Paksoy: Dolar kuru için 7.50 pivot bölgesi