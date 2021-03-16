SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Altına yönelik bazı tedbirler aldık

Hazine ve Maliye Bakan Lütfi Elvan, ekonomi reform paketinin detaylarını açıklıyor... İşte Bakan Elvan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Tüm bakanlıklardan ve sivil toplum kuruluşlarından aldığımız görüşleri taslak bir reform paketi haline getirdik. Sadece bakanlıktaki arkadaşlarımızla bir reform paketi hazırlama gibi bir durumumuz olmadı.

Paket ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız ile birkaç kere bir araya geldik.

Her bir maddenin altında onlarca sayfalık çalışma var. Bu maddelerle ilgili yasal altyapı çalışmalarımızı da büyük ölçüde tamamladık.