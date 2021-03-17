Avrupa'da otomobil satışlarında 8 yılın en kötü Şubat ayı

Avrupa Otomobil İmalatçıları Birliği tarafından açıklanan verilere göre, AB'de Şubat ayında yeni binek araç satışları yıllık bazda %19,3 azalarak 771 bin 486 adete geriledi.

Düşüşte alınan Covid-19 tedbirlerinin talebi azaltması etkili oldu. Verilere göre, araç satışları 2013 yılından bu yana görülen en kötü Şubat ayı performansı olarak kayıtlara girdi.

4 büyük ekonomi olan İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya'nın tamamında geçen ay rekor düşüşler izlendi. Dönem içinde yıllık satış azalması Volkswagen'de %17.4, Renault'da %27.9, BMW'de %9.1, Daimler'de %19.3 olarak açıklandı. Ocak-Şubat döneminde ise araç satışlarında gerileme %21,7 gerçekleşti.

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