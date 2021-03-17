Ons altın fiyatları enflasyon beklentileri ile yükseldi

Avrupa'da, aşı uygulamalarına ilişkin tartışmalara bağlı olarak yükselen talep endişeleriyle düşen ve ABD petrol stoklarındaki beklenmeyen düşüşle dengelenen petrol fiyatları yatay hareket ediyor.



ABD ham petrol stokları, analistlerin öngörülerinin çok üzerinde yükseldikten sonra yeniden azalmaya başladı. Buna göre, ülke genelinde ham petrol stokları 12 Mart'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon varil geriledi. Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, benzin stokları 926,000 varil geriledi. ABD'de damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 904,000 varil yükseldi.



Ham petrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

Altın fiyatları ise, enflasyonun yükseleceğine ilişkin beklentiler nedeniyle son iki haftanın en yüksek düzeylerine doğru yükselişini sürdürüyor.



Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;



- Brent petrol yüzde 1.41 düşüşle 67.91 dolar,

- Batı Teksas yüzde 1.84 düşüşle 64.19 dolar,

- altın yüzde 0.30 artışla 1,736.89 dolar,

- gümüş yüzde 0.18 artışla 25.99 dolar,

- bakır yüzde 2.12 düşüşle 8,923.50 dolar,

- platin yüzde 0.43 düşüşle 1,211.93 dolar,

- paladyum yüzde 0.64 düşüşle 2,481.94 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada, gram altın 418 lira, çeyrek altın 692 lira, Cumhuriyet altını da 2,759 liradan satıldı.



Ahlatcı Yatırım'ın bülteninde, "Yılbaşından beri yükselişini sürdüren Brent Petrol'de yukarı yönlü seyrin zayıfladığı görülürken 70 dolar kritik seviyesinin hemen altında 68 dolarda işlem görüyor. ABD'de açıklanan salgın destek paketinin talep bazlı Brent Petrol'e pozitif bir etkisinin olabileceği beklentisi oluşuyor. Ayrıca, çeşitli finansal kuruluşlar Brent Petrol yılsonu beklentilerini revize etmeye başlarken yıl sonu petrol fiyatının 70 dolar olacağı yönünde fikir birliğinin oluştuğu görülüyor" denildi ve altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:



"Bugün yapılacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesi altında yatay seyir sürüyor. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı basın toplantısına hangi konulara değineceği merak konusu. Dolar endeksinde görülebilecek olası yukarı yönlü hareketlerde ons altında 1700 dolar kritik seviyesinin altı görülebilecekken buna ek olarak tahvil getirilerinde yaşanacak ani hareketlerde ons altında satış baskısını artırıyor."

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