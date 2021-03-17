Petrolün geleceği temiz enerji politikalarıyla belirlenecek

PETROKİMYA, TALEPTEKİ BÜYÜMENİN İTİCİ GÜCÜ OLACAK

Havacılık, gemicilik ve petrokimya gibi bazı sektörlerin petrole bağımlılığı bir süre daha devam edecek.

Petrokimya sektörü, küresel petrol talebindeki büyümenin itici gücü olacak ve 2019-2026 döneminde talepteki büyümenin yüzde 70'i bu sektörden kaynaklanacak.

Petrokimya ürünleri arasında bulunan etanol, LPG ve nafta talebi söz konusu dönemde yıllık bazda günlük ortalama 430 bin varil artacak.

Kovid-19 kısıtlamalarından en fazla etkilenen havacılık sektöründe, petrol talebinin 2019'daki günlük 7,9 milyon varil seviyesine dönmesi 2024'ü bulacak. Seyahat kısıtlamaları, aşılamanın hızı ve salgın sürecinde değişen seyahat alışkanlıkları havacılık sektöründen kaynaklanan petrol talebindeki artışta belirleyici rol oynayacak.