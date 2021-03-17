SON DAKİKA: Dolar Fed sonrası gevşedi! Artık gözler Merkez Bankası'nda

Dolar kuru ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Jerome Powell'ın açıklamalarıyla gevşedi. Piyasalar için Mart ayının en önemli haftasının ilk kararı geldi. Fed, Açık Piyasa Komitesi toplantısı (FMOC) gerçekleşti. Toplantının ardından Fed, faiz kararını açıkladı. Buna göre faiz değişmeyerek, %0,00 - %0,25 aralığında sabit kaldı.
Fed'in faiz kararı öncesinde artan belirsizliğin etkisiyle 7.64 lira seviyesine kadar yükselen dolar kuru, kararın ardından gevşeme hareketleri sergiledi. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla kur, 7.49 seviyesine kadar çekildi. Dolar kuru, gün içi en yüksek 7.64 lira seviyesini test ederken, en düşük ise 7.48 lirayı gördü.
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Fed'in enflasyon riskine karşın genişleyici para politikasının süreceğine dair verdiği mesajlar ile dolar kuru bir miktar geriledi.SON DAKİKA: Fed'in faiz kararı belli oldu! Piyasalara yön verecek karar...
"FED, GEREKTİĞİ SÜRECE EKONOMİYİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK"
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in Mart ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Fed, gerektiği sürece ekonomiyi desteklemeye devam edecek" dedi.
En kötü ekonomik sonuçların bazıları önlendi diyen Powell, "Ekonomik göstergeler son dönemde yükseldi ancak ekonominin izleyeceği yol büyük ölçüde virüsün seyrine bağlı" açıklamasını yaptı.
Powell, "Ekonomik toparlanma inişli çıkışlı olmaya devam ediyor ve toparlanma tamamlanmaktan oldukça uzak. Enflasyonun bir süre yüzde 2'nin üzerine çıkmasına izin vereceğiz. Enflasyonda geçici artış faiz artışını gerektirmez. Aşılama daha normal zamanlara dönüş için ümit verici" dedi.
"PARA POLİTİKASI DESTEKLEYİCİ KALMAYI SÜRDÜRECEK"
Ekonominin enflasyon ve istihdam hedeflerinden oldukça uzakta olduğunu söyleyen Powell, "Bu nedenle para politikası duruşu destekleyici kalmaya devam edecek. Tahvil alımında olası azaltma kararının çok öncesinde iletişimini yapacağız ancak şimdi ahvil alımlarını azaltmayı konuşmak için doğru zamanda değiliz" ifadelerini kullandı.
"FED ÜYELERİNİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU FAİZ ARTIŞINI ÖNGÖRMÜYOR"
Powell, "Fed üyelerinin büyük çoğunluğu faiz artışını öngörmüyor.Bir faiz artışı şu anda çok uzakta olduğundan yorum yapmıyorum. Faiz artışı konusunda sözlü yönlendirmemiz çok açık. Yıl boyunca harcamada daha hızlı ilerleme bekliyoruz. Tek seferlik fiyat artışlarında geçici genel etki olacak" dedi.
"SON DERECE BELİRSİZ BİR EKONOMİK DURUM İÇİNDEYİZ"
Powell, "Mali destekler tam istihdama dönüşü hızlandıracaktır. Temerrütler konusunda birkaç hafta içinde karar vereceğiz. Pandemi henüz bitmedi önümüzde çok fazla belirsizlik var. Son derece belirsiz bir ekonomik durum içindeyiz. Fed'in adımları verilere bağlıdır ve şu an önümüzde belirsiz bir patika var. Noktasal grafik Fed'in politikasına dair bir taahhüt içermiyor" dedi.
Fed'in ardından yurt içinde gözler Merkez Bankası'nda (TCMB) olacak. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 18 Mart Perşembe günü gerçekleşecek. Saat tam 14:00'da faiz kararı duyurulacak. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda para politikasında sıkı duruşa dikkat çekmesi bekleniyor.
MERKEZ BANKASI ENFLASYON HEDEFLEME STRATEJİSİ DOĞRULTUSUNDA KARAR VERECEK
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, daha önceki yaptığı açıklamalarda her fırsatta yüzde 5 enflasyon hedefinin altını çizerek, 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' mesajı vermişti. Ekonomistlerin beklentisi ise Merkez Bankası'nın Mart 2021 Para Politikası Toplantısı'nda 100 baz puan faiz artırım yapacağı yönünde oluştu.