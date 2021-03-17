SON DAKİKA: Dolar Fed sonrası gevşedi! Artık gözler Merkez Bankası'nda

"SON DERECE BELİRSİZ BİR EKONOMİK DURUM İÇİNDEYİZ"

Powell, "Mali destekler tam istihdama dönüşü hızlandıracaktır. Temerrütler konusunda birkaç hafta içinde karar vereceğiz. Pandemi henüz bitmedi önümüzde çok fazla belirsizlik var. Son derece belirsiz bir ekonomik durum içindeyiz. Fed'in adımları verilere bağlıdır ve şu an önümüzde belirsiz bir patika var. Noktasal grafik Fed'in politikasına dair bir taahhüt içermiyor" dedi.