SON DAKİKA: Elon Musk zannetti: Bir gecede tüm serveti buhar oldu!

Sebastian için çok sıradan bir akşamdı. Birlikte televizyon izledikten sonra eşi uyumaya gitmişti. O da telefonuyla internette geziyordu. Bu esnada Twitter'dan bir bildirim geldi. Elon Musk'ın hesabından paylaşılan tweet'te "Dojo 4 Doge" deniyordu.

"MUSK'IN BİTCOİN DAĞITTIĞINI GÖRDÜM"

Sebastian bu tuhaf metnin ne anlama geldiğini merak etti. Biraz aşağı indiğinde bir tweet daha olduğunu gördü: "Tweet'te yeni bir etkinliğin sayfasına giden bir link vardı. Tıkladım ve Musk'ın Bitcoin dağıttığını gördüm."