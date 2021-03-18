ABD 10 yıllık tahvil faizleri piyasalarda tedirginlik yaratmaya devam ediyor

Dün Fed'in açıklamaları sonrası yatışmış görünen ve 2023'e kadar faiz artırımı olmadığı mesajı ile 1,67 seviyelerine geri çekilen ABD 10 yıl vadeli tahvil getirilerinin yeniden 1,70 seviyesinin üzerine çıkması ABD vadeli endekslerini eksiye geçirirken, ABD dolarını güçlendirdi.

ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdını getirisi düne göre yüzde 4'ten fazla artışla 1,74 seviyesini gördü. ABD doları, euro karşısında 1,99426 seviyesine kadar güçlenirken, USD/JPY de 109,30'a kadar çıktı.

Vadeli endekslere baktığımızda ise Dow Jones Sanayi Endeksi hala düne göre 56 puan, yüçde 0,17 artıdoa olsa da, teknoloji hisselerinin ağırlıklı olduğu Nasdaq 100 vadeli endeksi 118 puan, yüzde 0,89 ve S&P 500 vadeli endeksi 11,25 puan, yüzde 0,28 ekside. Avrupa vadeli endeksleri ise düne göre artıda olmaya devam ediyorlar.

Fed'in faiz kararı belli oldu! Piyasalara yön verecek karar...