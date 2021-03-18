Altın fiyatları Fed'in faiz kararı sonrası yükseldi

Değerli metallerdeki tırmanışta, ABD Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (Federal Open Market Committee. - FOMC) kararını açıklamasının ardından Dow Jones ve S&P 500 gibi önde gelen hisse senedi endekslerinin rekor düzeylerdeki kapanışları etkili oldu. Fed, beklendiği gibi politika faizini yüzde 0.00 ile yüzde 0.25 aralığında sabit tuttu.

Fed'in faiz kararı belli oldu! Piyasalara yön verecek karar...

Fed Başkanı Jerome Powell, FOMC kararı sonrası yaptığı açıklamada, istihdam ve enflasyonda "önemli bir gelişme" olana kadar tahvil alımlarını sürdüreceklerini vurguladı.



Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, talepte beklenenden daha güçlü artış olacağına ilişkin gelişmeler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) destekleyici politikalarıyla, petrol fiyatlarına ilişkin öngörülerin yükseldiğine dikkat çekti.



Fitch'in yeni açıklanan raporuna göre, Brent petrolün fiyatı 2021'de varil başına 58 dolar ve gelecek yıl 53 dolar olarak öngörülürken, Batı Teksas petrolünün (WTI) fiyatı bu yıl varil başına 55 dolarda kalacak ve 2022'de varil başına 50 dolara gerileyecek. Raporda, her iki petrol türü için fiyat öngörüleri, öncekilere göre önemli ölçüde yukarı yönle revize edildi.



Rapora göre, öngörülerdeki bu güncelleme, beklenenden daha güçlü petrol talebini ve 2020 yılının ikinci yarısındaki ekonomik toparlanmayı, en son kısıtlamalar ve diğer seyahat yasakları etkisinin oldukça küçük kalmasını, ve Suudi Arabistan'ın günde bir milyon varillik gönüllü kesintilerine de içeren OPEC+ arz kısıtamalarını yansıtıyor.



Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;



- Brent petrol yüzde 0.37 düşüşle 67.08 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.62 düşüşle 63.05 dolar,

- altın yüzde 0.37 artışla 1,751.39 dolar,

- gümüş yüzde 0.89 artışla 26.54 dolar,

- bakır yüzde 2.31 artışla 9,130.00 dolar,

- platin yüzde 0.64 artışla 1,222.96 dolar,

- paladyum yüzde 0.98 artışla 2,602.29 dolar düzeyindeydi.



İç piyasada, gram altın 422 liraya, çeyrek altın 698 liraya, Cumhuriyet altını da 2,781 liraya yükseldi.



İntegral Yatırım'ın bülteninde, ons altının Fed'den güç aldığının altı çizilerek, şöyle denildi:



"Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1751 seviyesi yakınlarından geçiyor. Ons altın Fed toplantısı sonrası yükselişte. Fed Başkanı Powell'ın uzun bir müddet faiz artırımına gidilmeyeceğine yönelik güçlü vurguları ons altına güç verdi. Ancak Fed öncesi yüzde 1.68 seviyesinde bulunan 10 yıllık tahvil faizlerinde ciddi bir yumuşama yok. 10 yıllıklar bu sabah yüzde 1.66, Dolar Endeksi 91.47 yakınlarında. 10 yıllıklarda gevşeme kaydedilmesi halinde ons altında güçlenmenin daha da artması beklenebilir. Bugün küresel piyasalarda İngiltere'nin faiz kararı ve ABD'den gelecek haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek."



Bültende, petrol fiyatlarının da, Avrupa'da petrol talebinin zayıf kalması ve haftalık petrol stoklarının artış göstermesi nedeniyle düştüğü belirtilerek, "Dün DOE tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları beklentilere paralel 2.4 milyon varil artış gösterdi. Benzin stokları ise 3 milyon varil azalış beklentisinin aksine 472 bin varil arttı. Artış gösteren stoklar petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaktadır. Ayrıca, 21 ülkede askıya alınan AstraZenaca aşısı da yükselişi baskılayan unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu sabah WTI'da son geçen işlem 64.25 doları gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 67.60 dolar seviyesinden geçmektedir" denildi.