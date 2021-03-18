Altının kilogramı 410 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 410 bin 500 lirayı, en yüksek ise 420 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 410 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 221 milyon 711 bin 53,04 lira, işlem miktarı ise 2.927,18 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 262 milyon 204 bin 779,11 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Garanti BBVA, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: