SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı öncesinde dolar kurunda son durum

Dolar kuru ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Jerome Powell'ın açıklamalarıyla gevşedi. Piyasalar için Mart ayının en önemli haftasının ilk kararı geldi. Fed, Açık Piyasa Komitesi toplantısı (FMOC) gerçekleşti. Toplantının ardından Fed, faiz kararını açıkladı. Buna göre faiz değişmeyerek, %0,00 - %0,25 aralığında sabit kaldı.

Fed'in faiz kararı belli oldu! Piyasalara yön verecek karar...