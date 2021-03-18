SON DAKİKA: Faiz kararı açıklandı: Merkez Bankası'ndan 'Güçlü duruş' mesajı geldi!

ARALIK AYINDA DA 200 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI YAPMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık gösterge repo faizinde 200 baz puan artışa gitti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 17,00'den yüzde 19.00'a yükseltildi.

TCMB en son Aralık toplantısında faizi 200 baz puan artırmış, sonraki 2 toplantısında değişikliğe gitmemişti. Merkez Bankası Beklenti Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 11,54, 12 ay sonrası için yüzde 10,47 ve 24 ay sonrası için yüzde 9,18 seviyesinde bulunuyor.

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MERKEZ BANKASI'NIN BİR DAHA Kİ TOPLANTISI 15 NİSAN'DA GERÇEKLEŞECEK

TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 9,4, 2022 yıl sonu için yüzde 7,0 seviyesinde bulunuyor. TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %15,61 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 15 Nisan'da gerçekleştirilecek.