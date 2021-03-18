SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar sert düştü!

MERKEZ BANKASI ENFLASYON HEDEFLEME STRATEJİSİ DOĞRULTUSUNDA KARAR VERDİ

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, daha önceki yaptığı açıklamalarda her fırsatta yüzde 5 enflasyon hedefinin altını çizerek, 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' mesajı vermişti.

ÖNDEN YÜKLEMELİ FAİZ ARTIRIMI GELDİ

Merkez Bankası'nın Mart 2021 faiz karar metninde sıkı duruşa dikkat çekerek, fiyatlama davranışları ve orta vadeli enflasyon görünümü üzerinde oluşan yukarı yönlü riskleri vurgulayarak, önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verdiğini belirtti.