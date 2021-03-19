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: Bankalara SLR üzerinden destek 31 Mart'ta sonlanacak

ABD Merkez Bankası () , bankalara SLR (ek kaldıraç oranı) üzerinden desteğin 31 Mart'ta sonlanacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 19.3.2021 16:59 Son Güncelleme: 19.3.2021 17:01
Fed: Bankalara SLR üzerinden destek 31 Mart'ta sonlanacak

Fed, bankalara SLR (ek kaldıraç oranı) üzerinden desteğin 31 Mart'ta sonlanacağını bildirdi.

Fed açıklamasında bankaların kaldıraç kurallarını uygulamasına geçici muafiyet sağlayan kuralın istendiği şekilde kullanılmadığı iddiaları nedeniyle de kuralın gözden geçirileceğini kaydetti. Açıklamada kararın Hazine tahvili piyasasında bozulmaya neden olmasının beklenmediğinin altı çizildi.

Büyük bankaların ellerinden bol miktarda nakit olduğu kaydedildi. Kuralın uzatılıp uzatılmayacağı konusunda belirsizlik ABD sabit getirili piyasalarında gerileme neden oluyordu. Analistler, kuralın süresinin dolmasının bankaların devlet tahvillerini ve diğer yatırımcıların devlet tahvili almak için kullandıkları fonları azaltmalarına neden olabileceğini ifade ediyorlardı.

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Fed: Bankalara SLR üzerinden destek 31 Mart'ta sonlanacak
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