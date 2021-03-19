SON DAKİKA: Dolar çifte darbe yedi! Dolar kuru düşüşünü sürdürecek mi?

"DOLAR KURUNDA 7.19'UN ALTINDA SATIŞLAR DERİNLEŞEBİLİR"

Işık Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak A Para'da dolar/TL üzerine dğerlendirmelerde bulundu. Yabancının ilgisi borsaya tarafına gelirse hem hisse senedi hem de TL tarafına pozitif yansımalar görülebileceğini ifade eden Kavak, "Dolar kurunda 7.19'un altında satışlar derinleşebilir" dedi.

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