SON DAKİKA: Dolar çifte darbe yedi: Dolar kuru Mart ayının en düşük seviyesini gördü!

DOLARDA HAFTANIN SON İŞLEM GÜNÜNDE DE BASKILANDI

Dolar kuru haftanın son işlem günü 7.32 lira seviyesinden giriş yaparken, gün içinde 7.25 bandının altına geriledi. Kur, tepki alımlarıyla gün içi en yüksek 7.36 seviyesini test ederken, en düşük ise 7.2098 seviyesini gördü. Bu seviye şimdilik Mart ayının en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Dolar/TL en son 1 Mart 2021 tarihinde 7.2183 lira seviyesini görmüştü.