SON DAKİKA: Dolar çifte darbe yedi: Dolar kuru Mart ayının en düşük seviyesini gördü!

Son dakika haberleri…Piyasalarda son dönemde ABD 10 yıllık tahvilleri tedirginliği yaşandı. Tahvil faizinin önce 1.60 sonra 1.70 seviyesini aşması gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kayıplarına yol açarken, Fed'in güvercin tutumunu sürdürmesinin etkisiyle piyasalarda bir miktar rahatlama gözlendi. Fed toplantısı öncesi artan belirsizliğin etkisiyle 7.64 lira seviyesine kadar yükselen dolar kuru, Fed sonrası 7.50 pivot bölgesinin altına sarktı.
FED BAŞKANI POWELL'IN GÜVERCİN DURUŞUYLA DOLAR KURUNDA YÖN AŞAĞI DÖNDÜ
Fed'in faiz kararı öncesinde artan belirsizliğin etkisiyle 7.64 lira seviyesine kadar yükselen dolar kuru, kararın ardından gevşeme hareketleri sergiledi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla kur, 7.49 seviyesine kadar çekildi.Fed'in faiz kararı belli oldu! Piyasalara yön verecek karar...
DOLAR KURU İKİ HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ
Fed'in faiz kararının ardından haftanın dördüncü işlem gününde Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 7.48 düzeyinde seyrederken, enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda önden yüklemeli güçlü sıkılaştırma adımı olarak gelen 200 baz puan faiz artışıyla 7.28 seviyesini görerek son 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi.Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! TCMB'den kritik mesajlar
DOLARDA HAFTANIN SON İŞLEM GÜNÜNDE DE BASKILANDI
Dolar kuru haftanın son işlem günü 7.32 lira seviyesinden giriş yaparken, gün içinde 7.25 bandının altına geriledi. Kur, tepki alımlarıyla gün içi en yüksek 7.36 seviyesini test ederken, en düşük ise 7.2098 seviyesini gördü. Bu seviye şimdilik Mart ayının en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Dolar/TL en son 1 Mart 2021 tarihinde 7.2183 lira seviyesini görmüştü.
DOLARDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?
A Para'da yayına katılan 3 uzman Merkez Bankası'nın faiz kararımnı ve piyasaların gündemini değerlendirerek, dolar/TL'de fiyatlamalarda öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi.
"ABD TAHVİL FAİZLERİ 1.50'NİN ALTINA GELİRSE DOLAR/TL 7 LİRANIN ALTINI GÖREBİLİR"
Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, A Para dolar kuru üzerine değerlendirmelerde bulundu. Dolar için ABD tahvil faizlerindeki hareketin önemli olduğunu ifade ederek, "ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde 1.50'in altına düşüş görürsek, dolar/TL'de tekrardan 7 liranın altını görebiliriz" dedi.
Dolar yeniden 7 liranın altına gelir mi?
"DOLAR KURUNDA 7.19'UN ALTINDA SATIŞLAR DERİNLEŞEBİLİR"
Işık Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak A Para'da dolar/TL üzerine dğerlendirmelerde bulundu. Yabancının ilgisi borsaya tarafına gelirse hem hisse senedi hem de TL tarafına pozitif yansımalar görülebileceğini ifade eden Kavak, "Dolar kurunda 7.19'un altında satışlar derinleşebilir" dedi.
SON DAKİKA: Dolar kuru sert düştü! Dolar düşüşünü sürdürecek mi? | Video
"MERKEZ BANKASI'NIN ADIMIYLA TÜRK LİRASI POZİTİF AYRIŞTI"
Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, A Para'da Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi. Bahar aylarında enflasyondaki kademeli düşüşün başlayacağını öngören Bal, "Merkez Bankası'nın faiz adımı ile küresel düzeyde doların değer kazandığı günde Türk lirası yüzde 2'nin üzerinde yükseldi" dedi.
Faiz adımı piyasaya nasıl yansıdı?