SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar sert düşüş gösterdi! Dolar kuru düşüşünü sürdürecek mi?

DOLAR KURU YENİ GÜNE 7.50 KRİTİK SEVİYESİNİN ALTINDA BAŞLADI

Merkez Bankası'nın faiz kararının geleceği yeni güne ise dolar kuru 7.49 seviyesinden giriş yaparken, en yüksek 7.56 lirayı test etti. En düşük ise 7.28 lirayı gördü.

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! TCMB'den kritik mesajlar

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için toplandı. TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) Mart 2021 toplantısı Naci Ağbal başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu. TCMB, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 19'a çekti.

Dolar kuru Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında sert düşerek 7.28 liraya kadar çekildi. Bu seviye son iki haftanın en düşük seviyesi olarak dikkat çekerken, kur en son 2 Mart tarihinde 7.2702 seviyesini görmüştü.

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