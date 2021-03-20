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Başkanlığı'na atandı

Cumhurbaşkanı ’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre Türkiye Cumhuriyet (TCMB) Başkanı 'ın yerine atandı.

Giriş Tarihi: 20.3.2021 08:11
Merkez Bankası Başkanlığı'na Şahap Kavcıoğlu atandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ağbal, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci maddesi kapsamında görevden alındı. Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Bayburt'ta 23 Mayıs 1967'de doğan Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü denetim uzmanı olarak bitiren Kavcıoğlu, İngiltere Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamlayan Kavcıoğlu, Esbank TAŞ ve Türkiye Halk Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde yer aldı.

26. dönem Bayburt milletvekili olan Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babası.

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Merkez Bankası Başkanlığı'na Şahap Kavcıoğlu atandı
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