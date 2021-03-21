Gizemli mucit Bitcoin zengini: Para para olalı böylesini görmedi!

Lidyalılardan beri para, para olalı böyle bir şey görmedi dense yeridir. Bitcoin, hakikaten 'piyasa' denilen o sözde tanrının tılsımını bir nebze de olsun bozdu. 'Piyasa tanrısı'nın yerini 'teknoloji tanrısı' alırsa neler olabileceğinin fragmanını gösterdi bize. Devletlerin esamesinin okunmadığı, anarşinin kol gezdiği, sosyal güvenliğin yok olacağı bu teknolojik gelecek pek umut vadetmiyor. Düzenin her türlüsü, anarşiden yeğdir. Öyle ama düzenden umduğunu bulamayanlar da dijital âlemdeki kaostan kendi düzenlerini kurmaya çalışıyorlar. Boşuna değil, düzenden memnun olmayan alt sınıfların bu furyanın peşine daha çok takılması, boşuna değil.