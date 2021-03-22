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: Koronavirüsün ülke kredi notlarına etkisi devam ediyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu , geçen yıl rekor sayıda ülkenin kredi notlarının düşürülmesine ve notların negatif izlemeye alınmasına yol açtığını hatırlatarak, kriz şartlarının gerdiği makroekmonomik politika çerçevesinin  ve mali finansmana etkilerin yıllarca devam edeceğini öngördü

Giriş Tarihi: 22.3.2021 14:56 Son Güncelleme: 22.3.2021 14:57
Fitch Ratings: Koronavirüsün ülke kredi notlarına etkisi devam ediyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüsün yol açtığı ağır global ekonomik bozulmanın ve salgının önüne geçmek için uygulanan mobilite sınırlamalarının geçen yıl rekor sayıda ülkenin kredi notlarının düşürülmesine ve notların negatif izlemeye alınmasına yol açtığını hatırlattı.

Fitch, kriz şartlarının gerdiği makroekmonomik politika çerçevesinin ve mali finansmana etkilerin yıllarca devam edeceğini öngördü. Bir dizi gelişmekte olan piyasamda geçtiğimiz 12 ayda devama mali teşvik paketlerinin de aralarında olduğu yeni politikaların, parasal gevşemenin uygulamaya konduğunu belirten Fitch, bunların notlara etkilerinin farklı olacağını ve tam etkilerinin gerçekleşmesinin zaman alacağını da vurguladı.

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Fitch Ratings: Koronavirüsün ülke kredi notlarına etkisi devam ediyor
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