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: Küresel piyasalarda bir balonun karakteristik özellikleri yok

stratejistleri, tehlikeli bir balonun karakteristik özelliklerinin çoğunun küresel hisse senedi piyasalarında görünmediğini savundu.

Giriş Tarihi: 22.3.2021 16:39 Son Güncelleme: 22.3.2021 16:43
Goldman Sachs: Küresel piyasalarda bir balonun karakteristik özellikleri yok

Büyük piyasalardaki hisse senetlerinin rekor seviyelerden işlem görmeye devam ettiğine işaret eden Goldman Sachs stratejistleri, tehlikeli bir balonun karakteristik özelliklerinin çoğunun hali hazırda global hisse piyasalarında görünmediğini savundu.

Özel sektörde artan kaldıraç ve tasarruflarda çöküş gibi sistemik risk işaretlerinin bulunmadığına işaret eden Goldman Sachs stratejisti Peter Oppenheimer, "Piyasaları ve ekonomik konjonktürün enken aşamasını yönlendiren temel faktörler bir balondan veya ayı piyasasından çok uzak olduğumuza işaret ediyor" dedi.

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Goldman Sachs: Küresel piyasalarda bir balonun karakteristik özellikleri yok
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