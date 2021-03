Para para olalı böylesini görmedi: Gizemli mucit Bitcoin zengini!

PARA, PARA OLALI BÖYLESİNİ GÖRMEDİ

Bütün bu yaşadığımız süreçleri Timothy C. May'in 1988 gibi bu tür işler çok erken bir yılda yayınladığı manifestoyu bilmeden anlamak mümkün değil. Kripto Anarşist Manifesto adı verilen bu manifesto, hepi topu bir A4 kâğıdı boyutunda, hacimsiz ama öngörüsü yüksek bir metin. 2018'de ölen Timothy C. May, daha o dönemde anarşizmin bilişim yöntemleri aracılığıyla uygulanması kehanetini gündeme getirmişti ve bunda da haklı çıktı. Şöyle diyordu: